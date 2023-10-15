Sitronics Group мог купить 25% «Пермской судоверфи» за 87 млн руб.

Стали известны детали сделки краевых властей по продаже части долей в ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ). В минувшую пятницу они сообщили, что IT-холдинг Sitronics Group (АО «Ситроникс», основной акционер — инвесткомпания АФК «Система») стал совладельцем 25% долей пермской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, с 14 октября новый партнер пермских властей вошел в уставный капитал за счет полного выхода из него ООО «ПНППК — Морская электроника», дочерней структуры Пермской приборостроительной компании. Она владела 5,73% ООО «ПСВ». Также сократил свою долю до 75% АО «Фонд развития Пермского края».

Представителем Sitronics Group в уставном капитале ПСВ стало ООО «Синтроникс Электро», оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в России.

Исходя и доли нового инвестора в уставном капитале ПСВ, сделка по продаже 25% долей ООО могла составить как минимум 87 млн рублей. (уставный капитал ООО «ПСВ» – 348 млн руб.)

Как сообщал «Ъ-Прикамье» ранее, в дальнейшем Sitronics Group консолидирует 100% долей в уставном капитале Пермской судоверфи. Фактически управлять ПСВ будет санкт-петербургский производитель судов на электротяге «Эмпериум», более 50% долей которого прошлой осенью выкупила Sitronics Group.

Пермская судоверфь была воссоздана по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион выкупил площадку предприятия у управлявшего ей в последние годы ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс», которое с 2015 года находится в банкротстве. Имущество передали в собственность зарегистрированного в июле 2021 года ООО «ПСВ». Сейчас возрожденное предприятие выполняет межнавигационный ремонт судов, строит модульные причалы, производит металлоконструкции. Выручка Пермской судоверфи в 2022 году составила 112,2 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб.