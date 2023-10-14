«Амкар» уступил лидеру на своем поле

В очередном матче чемпионата страны по футболу среди команд Второй лиги в группе «Серебро» «Амкар» в Перми сыграл с курским «Авангардом», лидирующем в группе. Все решил один гол, забитый гостями в самом начале встречи. Итог поединка 0-1 в пользу гостей.

Это второе поражение подряд подопечных Ивана Черенчикова. В прошлом туре они уступили в Таганроге местному «Форте». Теперь пермской команде предстоит игра на кубок страны. 17 октября в Хабаровске «Амкар» сыграет с местным СКА.