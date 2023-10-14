В Кургане на десяти остановках планируют разместить электронные табло

Объявлен аукцион на установку электронных табло прибытия автобусов на десяти остановках общественного транспорта в Кургане. Начальная цена контракта составляет 3,8 млн руб. Прием заявок от ведется до 20 октября, сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком аукциона выступает муниципальное учреждение «Транспортное управление». Согласно техзаданию, электронные табло установят на остановках «Кинотеатр "Россия"», «Центральный рынок», «Торговый центр "Некрасовский"», «Вокзал» на обеих сторонах дороги. Также их разместят на остановках «Центральный рынок» со стороны улицы Пролетарская и «Улица Илизарова».

Завершить работы исполнителю нужно будет не позднее 25 дней с даты заключения контракта.