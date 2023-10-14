Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о перезапуске заведения, которое можно расценивать как пекарню, магазин и ресторан.

Флагманский ресторан от сети пекарен «Булка» на Большой Грузинской улице перезапустился после 13 лет работы в новом обличии и с новой мультиформатной концепцией. Под одной крышей собрали кофейню с кондитерской витриной, фермерскую лавку и просторный ресторан с классическим светлым интерьером, большим меню в домашнем стиле и дровяной печью, благодаря чему тут появилась пицца. Таким образом, «Булку» теперь можно расценивать как пекарню, магазин и ресторан «три в одном», и именно в таком порядке.

На первом месте по-прежнему багеты, круассаны, канелле, чиабаты и всевозможные пирожные, ведь именно этим направлением «Булка» бесперебойно занималась все эти годы, привлекая французских и итальянских консультантов. Что касается еды, то это вполне добротная comfort food для дежурного делового ланча или же неспешного большого завтрака.

Сендвичи, брускетты, бургеры, блины, в сочетании с форелью слабой соли, яйцами пашот, узебкскими томатами, уткой, красной икрой, пряным ягненком и дымными баклажанами предоставляют множество вариантов для комбинирования. Также в основном меню есть раздел «Хлеб и масло», основу которого составляет выпечка с разными наполнителями, тут и пита с хумусом и баклажаном, и фермерский паштет на тосте, и затейливые брускетты— с тунцом, томатами и соусом тартар и с уткой, пряной сливой и муссом из козьего сыра. Также стоит обратить внимание на осенний сытный суп из артишоков со спаржей и ризотто из сельдерея с крабом и песто.