«Яндекс Погода»: 15 октября в Черноземье будет облачно с прояснениями, до +20°

В воскресенье на территории Черноземья будет преимущественно облачно с прояснениями, а среднесуточная температура составит от +15° до +20°, следует из данных аналитики «Яндекс Погода».

В Белгороде и Тамбове ожидается облачность с прояснениями и температура +19° и +20°. Малооблачная погода ждет жителей Воронежа, температура воздуха здесь также прогреется до +20°.

В остальных регионах Черноземья ожидается небольшой дождь и температура: в Орловской области до +15°, в Курской всего на градус теплее, а в Липецкой - до +19°.

Владимир Зоркий