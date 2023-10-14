Компания, развивающая курорт «Губаха», увеличила уставный капитал еще на 50 млн рублей

ООО «Новая Губаха», которое занимается реализацией проекта по развитию всесезонного курорта «Губаха», увеличило уставный капитал с 98 млн руб. до 148 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена 11 октября. Владелец курорта Рашид Габдуллин пояснил, что проект активно реализуется, в связи с чем он сам и корпорация «Туризм.РФ» по определенному графику выделяют средства на выполнение работ и увеличивают уставный капитал компании. По словам господина Габдуллина, с корпорацией достигнута договоренность, что постепенно уставный капитал вырастет до 600 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В настоящий момент продолжается разработка проектной документации, в основном средства направляются на эти работы. «Сейчас также создается обеспечивающая инфраструктура. Уже в этом году будут подведены газ, вода, канализация. Кроме того, будет построена одна новая дорога в нижнем кластере. В дальнейшем необходимо будет построить еще две дороги. В общем, идет стабильная, плановая работа»,— рассказал Рашид Габдуллин.

Горнолыжный центр «Губаха» был построен в 1985 году и долгое время находился в управлении муниципалитета. В 2015 году комплекс был передан в концессию на 25 лет Рашиду Габдуллину. В январе 2022 года стало известно, что корпорация «Туризм.РФ» решила поддержать развитие горнолыжного курорта. Проектом предусмотрено освоение восточного склона горы Крестовой, увеличение протяженности трасс до 30 км, строительство нового подъемника и трехзвездочной гостиницы. Сообщалось, что общий объем планируемых вложений оценивается в 2 млрд руб. Для реализации проекта было создано ООО «Новая Губаха», учредителями которого выступили Рашид Габдуллин (51% в уставном капитале) и корпорация «Туризм.РФ» (49%). Возглавляет компанию Тимур Габдуллин, сын Рашида Габдуллина.