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Мэр Ярославля показал эскизы благоустройства парков в 2024 году

В Ярославле в 2024 году благоустроят пять общественных территорий. Готовые проекты парков 30-летия Победы и Судостроителей опубликовал в своем телеграм-канале мэр Артем Молчанов.

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

По словам господина Молчанова, в парке Судостроителей в рамках второго этапа благоустройства сделают вокруг пруда зону отдыха, беговые и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки.

В парке 30-летия Победы вокруг пруда сделают деревянные настилы и установят новые малые архитектурные формы. В сквере у ДК «Гамма» установят сцену и сделают освещение, а также оборудуют спортивные и детские комплексы.

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

«Также готовится техзадание на проектирование сквера 950-летия Ярославля и парка на Красном Перевале»,— написал господин Молчанов. Как уточнил мэр, проекты обсудят на координационных советах.

Алла Чижова

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