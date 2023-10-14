Бастрыкин взял на контроль проверку жилищных прав девушки из Екатеринбурга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки жилищных прав 19-летней девушки из Екатеринбурга после информации об их нарушении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным портала Е1, сюжет о непростой жизненной ситуации 19-летней Ксении Патрушевой вышел в эфире одного из федеральных телеканалов. Сообщалось, что после выпуска из детского дома девушке досталась доля в квартире от родственников с долгом в 1 млн руб. за коммунальные услуги. В результате она проживает с новорожденным сыном в квартире без электричества. Из-за наличия у девушки доли в квартире ее исключили из очереди на получение жилья от государства. Кроме того, в эфире говорилось о проживании в ненадлежащих жилищных условиях троих несовершеннолетних детей матери девушки.

Следственные органы следственного управления СК России по Свердловской области организовали процессуальную проверку о халатности должностных лиц (ст. 293 УК РФ). Позже стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и принятых мерах по защите прав граждан. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анастасия Таначева

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