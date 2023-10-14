Водолазы не обнаружили на акватории пруда пропавшего в Ижевске пожилого мужчину

В столице Удмуртии спасатели провели водолазные работы на акватории ижевского пруда. Причиной стала пропажа мужчины 1947 года рождения, который вечером 5 октября ушел из дома и обратно не вернулся, сообщает поисково-спасательная служба региона. В тот день мужчина вышел за ограждение у набережной пруда, возле памятника Дерябину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Водолазы провели обследование водоема, однако поиск результатов не дал.