Экс-замминистра возглавила компанию, которая проводит реновацию депо в Разгуляе

ООО «Альянс», арендующее бывшее депо МУП «Пермгорэлектротранс» в Разгуляе, сменило руководителя. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 6 октября директором компании является бывший замминистра промышленности Пермского края Ирина Никитенко. На этой должности она сменила Веронику Петухову, которая возглавляла ООО «Альянс» с момента регистрации общества в 2018 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ирина Никитенко занимала должность замминистра промышленности Прикамья с 2013 по 2016 год. Ранее она входила также в совет директоров АО «Микрофинансовая компания Пермского края» и региональной Корпорации развития МСП. В настоящий момент, помимо компании «Альянс», госпожа Никитенко возглавляет ООО «Пермский центр инновационного менеджмента», принадлежащее пермской предпринимательнице Светлане Корчагиной. Кроме того, по данным «Ъ-Прикамье», Ирина Никитенко работает финансовым директором на одной из швейных фабрик совладельца ООО «Альянс» Дмитрия Царева.

ООО «Альянс» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Учредителями компании в равных долях являются Дмитрий Царев, которому принадлежит несколько швейных фабрик в Прикамье и за его пределами, и пермский перевозчик Игорь Колесников. В марте этого года «Альянс» стал победителем аукциона на право аренды бывшего депо МУП «Пермгорэлектротранс» в Разгуляе. По условиям аукциона, арендатор должен отреставрировать объект для последующего размещения там гастрономическо-развлекательного центра. В августе проект реновации этого пространства получил статус регионального приоритетного инвестиционного проекта. Инвестиции в развитие площадки оцениваются в 200 млн руб.