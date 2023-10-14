В Краснодарском крае отметили 327-летие Кубанского казачьего войска

В Краснодарском крае прошли торжества в честь 327-летия со дня создания Кубанского казачьего войска и Дня кубанского казачества. Об этом сообщает администрация региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Во время празднований в Лабинске открыли памятник Александру II. В Новороссийске школьники и воспитанники кадетского корпуса пополнили ряды Союза казачьей молодежи Кубани. В Новороссийском кадетском корпусе открыли классы криминалистики и начальной военной подготовки. Ейский отдел организовал передвижные выставки Староминского районного музея. Казаки Екатеринодарского отдела возложили цветы к памятнику «Погибшим воинам».

Главы муниципалитетов наградили отличившихся в спецоперации и при несении госслужбы.

Торжественные мероприятия прошли также в Адыгее, Карачаево-Черкесии и Абхазии.

По данным властей региона, в Кубанском казачьем войске в настоящее время состоит более 57 тыс. казаков, на территории трех российских регионов и Абхазии расположены 555 обществ. Более 6,3 тыс. казаков сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО, почти 800 из них удостоены государственных и краевых наград.

Михаил Волкодав

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