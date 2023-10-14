Кубанские правоохранители набирают сотрудников на ярмарке вакансий в Краснодаре

Правоохранители проводят ярмарку вакансий на Пушкинской площади в Краснодаре, где приглашают кубанцев на службу в силовые структуры. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани

Предложения по работе представляют сотрудники краевого управления МВД, ФССП, Росгвардии и УФСИН. Соискателям рассказывают о специфике работы этих служб и консультируют по вопросам трудоустройства, условиях работы, графике и соцгарантиях. Уточняется, что участники ярмарки смогут задать правоохранителям вопросы и оставить им свои резюме.

Как следует из объявления на одном из агитационных баннеров, размещенных на Пушкинской площади, в кубанскую полицию требуются молодые люди старше 18 лет с активной гражданской позицией, которым небезразлично состояние правопорядка в родном городе.

В начале августа министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе совещания заявил, что некомплект личного состава после увольнения пяти тысяч сотрудников в МВД стал критическим. В кубанском главке МВД на запрос «Ъ-Кубань» о наличии проблемы с полицейскими кадрами на территории Краснодарского края ответили, что запрашиваемые сведения предназначены для служебного пользования и не подлежат разглашению. Вместе с тем там заверили, что сотрудники органов внутренних дел Кубани на должном уровне обеспечивают защиту прав и свобод жителей и гостей региона.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram