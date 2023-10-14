В Сочи более 900 айтишников участвуют в хакатоне по искусственному интеллекту

В Сочи стартовал крупный хакатон по искусственному интеллекту, где более 900 IT-специалистов решают кейсы от ведущих российских компаний. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Команды айтишников решают кейсы на основе методов искусственного интеллекта от Центрального Банка РФ, ОАО «РЖД», видеохостинга RUTUBE, Центра когнитивного моделирования МФТИ и Sber Robotics Lab, ООО «Статера», а также и Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России. Представленные задачи затрагивают сферы медицины, финансов, транспорта, робототехники и индустрия развлечений.

Соревнования проводятся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в восьми федеральных округах. На них ставят от трех до шести кейсовых задач и разыгрывают призовой фонд в размере 600 тыс. руб. в каждом кейсе.

Михаил Волкодав

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