Власти Тюмени намерены заплатить 44 млн рублей за ремонт крыльца театра

«Тюменское концертно-театральное объединение» (структурное подразделение Тюменского драматического театра) разместило заявку на выполнение работ по ремонту крыльца здания театра за 44,3 млн руб., сообщается на сайте КонтурЗакупки.

По данным проектных документов, основные работы по ремонту крыльца должны быть выполнены до 30 сентября 2024 года. Предполагается, что подрядчик заменит лестничные покрытия, поставит новые ворота и малые архитектурные формы в границе благоустройства территории. Планируется укладка новой гранитной плитки.

Участниками закупки могут выступить только субъекты малого и среднего предпринимательства. Подать заявку можно до 31 октября. Итоги будут подведены 2 ноября.

Анастасия Таначева

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