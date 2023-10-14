Победитель шоу «Танцы» Дмитрий Щебет задержан в Москве с марихуаной

В Москве задержали 31-летнего мужчину со свертком марихуаны. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, не уточнив имени задержанного. Telegram-канал «112» уточнил, что речь идет о победителе 3-го сезона шоу «Танцы» Дмитрии Щебете.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль мужчины на Звенигородском шоссе. На вопрос, имеются ли при нем запрещенные вещества, он ответил «невнятно». В ходе досмотра в кармане его штанов обнаружили «сверток с веществом зеленого цвета». Позднее в МВД заявили, что в составе изъятого вещества содержится марихуана.

По данным Telegram-канала «112», машину, в которой находился Дмитрий Щебет, остановили около 3:00 сегодня, 14 октября. Как сообщает проект, при себе у него было 10 г марихуаны.