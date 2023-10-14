В ДТП в Саткинском районе погибли три человека

В результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Саткинском районе 13 октября погибли три человека. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщают в госавтоинспекции Челябинской области.

ДТП произошло около 22:40 на 1684 км автодороги Москва — Челябинск. По предварительным сведениям, 39-летний КамАЗа с полуприцепом при спуске допустил занос на встречную полосу. Автопоезд столкнулся с Kia Rio, который отбросило под попутно движущийся грузовик Shakman.

В результате ДТП погиб 37-летний водитель легковушки и его пассажиры 37 и 7 лет.

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