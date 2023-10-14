Без технологий платья не скроишь

На презентации в Лос-Анджелесе американская компания-разработчик программного обеспечения показала публике платье, способное менять цвет и принт по нажатию кнопки. К ткани прикреплены подвижные экраны, которые по команде через беспроводное соединение проигрывют анимацию. А благодаря вшитым сенсорным датчикам окраска платья меняется и при движении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adobe Фото: Adobe

Новая технология — еще один шаг к развитию экологичной моды— считает директор модного дома Raschini Сергей Викулин:

«Затраты на производство подобного рода моделей исчисляются семизначными цифрами, но это делает технологии доступными для самых широких масс, которые смогут на одном и том же предмете гардероба создавать различные динамичные образы.

Это уникальная вещь, она входит в концепцию устойчивого развития. Покупая одно платье, ты можешь каждый день создавать на нем разные рисунки, аппликации. При этом над дизайном такой одежды все равно будут работать модельеры, просто в другом формате.

Конечно, с точки зрения традиционного подхода, в этом платье хайпа и технологий больше, чем какой-то художественной составляющей. Все-таки мода базируется на более фундаментальных, консервативных ценностях. Но я уверен, что в ближайшее время все это изменится».

Презентация платья стала частью проекта Project Primrose. Его Adobe анонсировала еще в 2022 году. В пресс-релизе компания заявила, что цель разработок — стереть границы между технологиями и модой, превратить одежду в холсты для творчества. Однако в массовом производстве платья с дисплеями вряд ли появятся, говорит эксперт по управлению фэшн-ассортиментом Галина Кравченко:

«Ход, который делает Adobe, абсолютно оправданный, но не новый. Многие компании демонстрируют свои ноу-хау именно через fashion-продукт. Мода — индустрия, которая первая продает инновации. Это прекрасный инфоповод, и он разлетается сейчас во всех соцсетях.

Платья от Adobe очень напоминают модели Пако Рабана, которые собраны из металлических блоков. Конечно, носить такую одежду каждый день проблематично. Однако на ковровых дорожках подобные платья мы увидим. Для широких масс они доступны не будут, но какие-то идеи масс-маркет интерпретирует».

В 2022 году на показе французского бренда Coprni представили платье, которое можно распылить на тело из баллончика. Жидкость, застывая, превращалась в ткань.

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Ульяна Горелова