С начала года в Тюменской области тарифы на услуги населению выросли на 4,9%

По сравнению с декабрем 2022 года, в сентябре в Тюменской области тарифы на услуги населению выросли на 4,9% (по России — на 6,4%), следует из данных Тюменьстата. Цены на продовольственные товары в Тюменской области выросли в среднем на 1,1% (по России — на 3,5%), а на непродовольственные — снизилась на 1,5% (по России увеличились на 4,4%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 45,8%), ветеринарные (на 12,5%), банков (на 12%), медицинские (на 9%), организаций культуры (на 8,6%), образования (на 7,9%), санаторно-оздоровительные (на 7,1%), гостиниц и прочих мест проживания (на 4,9%), телекоммуникационные (на 4,8%) и другие услуги. Отмечено снижение тарифов на услуги пассажирского транспорта (на 1,7%).

Среди продуктов питания относительно 2022 года более всего подорожал сахар (на 22,7%), мясо и птица (на 10,2%), плодоовощная продукция (на 5,2%), рыба и морепродукты (на 4,4%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 4,2%), куриные яйца (на 3%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 1,6%), масло сливочное (на 1,4%) и другие продукты. При этом отмечается снижение цен на макаронные изделия (на 11,1%), подсолнечное масло (на 5,2%), крупу и бобовые (на 5%), молоко и молочную продукцию (на 4,3%), сыр (на 2,2%).

Среди непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на дизельное топливо (на 15,7%), бензин (на 10,4%), строительные материалы (на 5,8%), табачные изделия (на 5,7%) медикаменты (на 5,5%), мебель (на 2,6%) и другие. Цены снизились на трикотажные изделия (на 16,7%), одежду и белье (на 13,9%), обувь (на 5%), парфюмерно-косметические товары (на 4,5%), моющие и чистящие средства (на 3%).

Анастасия Таначева

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