Суд прекратил дело из-за неуплаты 15 млн рублей налогов руководителем организации Удмуртии

В столице Удмуртии суд прекратил уголовное дело в отношении 38-летнего руководителя строительной компании, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, мужчина предоставлял в налоговый орган декларации и иные документы, в которые включал ложные сведения об деятельности и взаимоотношениях с иными организациями. Так он уклонился от уплаты НДС в размере больше 15 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках расследования допросили сотрудников организации и представителей контрагентов, а также провели налоговую судебную экспертизу. Мужчина причиненный ущерб возместил. С учетом представленных следствием материалов, уголовное дело прекратили.