В Северной Осетии задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении в Анапе

Сотрудники уголовного розыска кубанского главка МВД задержали в Северной Осетии подозреваемого в вооруженном разбое, совершенном в Анапе шесть лет назад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани

По предварительным данным полиции, в 2017 году мужчина напал на местного жителя и, угрожая пистолетом, похитил у него автомобиль Toyota Rav 4. Будучи фигурантом уголовного дела о вооруженном разбое мужчина скрылся от следственных органов и был объявлен в федеральный розыск.

Кубанские оперативники задержали его в поселке Фиагдон на даче у друга.

Михаил Волкодав

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