Кубанский казачий хор в субботу откроет 212-ый творческий сезон

Кубанский казачий хор в субботу откроет свой 212-ый творческий сезон концертами в Краснодаре, после чего отправится в тур по России. Об этом сообщается на сайте ансамбля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Концерты в Краснодаре пройдут с 14 по 16 октября, после чего коллектив с программой «С чего начинается родина» уедет на гастроли. Большой гастрольный тур пройдет по городам Центральной России, Дальнего Востока, Сибири и Поволжья. Он будет длиться около двух месяцев.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram