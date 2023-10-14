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Кубанский казачий хор в субботу откроет 212-ый творческий сезон

Кубанский казачий хор в субботу откроет свой 212-ый творческий сезон концертами в Краснодаре, после чего отправится в тур по России. Об этом сообщается на сайте ансамбля.

Концерты в Краснодаре пройдут с 14 по 16 октября, после чего коллектив с программой «С чего начинается родина» уедет на гастроли. Большой гастрольный тур пройдет по городам Центральной России, Дальнего Востока, Сибири и Поволжья. Он будет длиться около двух месяцев.

Михаил Волкодав

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