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Самарчанка стала свидетельницей уничтожения двух украинских БПЛА в Адлере

Отдыхающая в Адлере читательница «Ъ-Волга» стала очевидцем работы российской ПВО, сбившей два беспилотника ВСУ.

Как сообщает Министерство обороны РФ, 14 октября около 7:10 (MSK) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края.

Евгений Чернов

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