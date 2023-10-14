Власти предупредили пермский бизнес о недопустимости необоснованного повышения цен

В прокуратуре Пермского края состоялось совещание с ритейлерами и владельцами АЗС. В совещании приняли участие представители краевого УФАС и правительства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

На совещании чиновники указали на недопустимость экономически необоснованного завышения стоимости продовольственных товаров и нефтепродуктов. Также предприниматели получили предостережение о совершении действий, приводящих к их дефициту на розничных рынках. Участникам совещания надзорные органы рассказали о возможных мерах ответственности, сообщила краевая прокуратура.

Всего в этом году в связи с обнаружением признаков необоснованного повышения цен прокуратура выдала 27 предостережений о недопустимости нарушения закона.

Отметим, что с весны и до середины осени в Пермском крае регулярно дорожал бензин и другие ГСМ.