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Прокуратура не дала сократить сроки продления договоров аренды для владельцев НТО

Пермский краевой суд признал незаконным решение регионального правительства сократить сроки продления договоров на размещение НТО. С соответствующим иском к кабмину обратилась прокуратура Пермского края, сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Основанием для иска стали изменений в постановление правительства Пермского края от 06.07.2022 № 577- п, которым сокращены сроки продления договоров на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов с 7 лет до 1 года.

По мнению надзорного органа эти изменения устанавливали административные барьеры для малого бизнеса. В указанной части нормативный акт признан не действующим, решение в законную силу не вступило, отмечает краевая прокуратура. Таким образом, владельцы НТО без торгов по-прежнему смогут продлять срок аренды земли на 7 лет, а не на один.

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