Церемония вручения премии «Коммерсантъ года — 2023» пройдет 19 октября в «Домне»

Церемония награждения победителей премии «Коммерсантъ года - 2023» пройдет 19 октября, в четверг, в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. Номинантами стали представители малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской области, которые продемонстрировали положительную динамику выручки по итогам 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Креативный кластер "Домна"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Креативный кластер "Домна"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Организатором ежегодной премии «Коммерсантъ года» является ИД «Коммерсантъ-Урал», соорганизатором выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Премия проводится при поддержке правительства Свердловской области. Официальным партнером премии стал Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), также в качестве партнеров выступили Промсвязьбанк (ПСБ) и «Ситилинк».

Заявки на участие в «Коммерсанте года» принимались до 30 сентября. Победители определялись по точным критериям: положительной динамике выручки и увеличению количества рабочих мест. Лучших коммерсантов выбирали в восьми номинациях: «Пищевое производство и сельское хозяйство», «Обрабатывающее производство», «Строительство и проектирование», «Торговля», «Услуги», «Креативные индустрии и IT», «Внутренний туризм», «Мой бизнес. Стартап года».

В качестве наград победители получат ювелирные изделия в виде статуэток с символикой премии, изготовленные ювелирным домом Moiseikin, а также призы от бизнес-школы ЦБО, которая предоставит сертификаты на свои образовательные программы. Вручать призы будут знаковые и авторитетные представители власти и бизнеса, в том числе партнеры номинаций. Так, в номинации «Строительство и проектирование» вручать награду будет представитель СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».

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