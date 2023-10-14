Росимущество отдало пермским властям комплекс водоснабжения телевизионщиков

Теруправление Росимущества по Пермскому краю сообщило о завершении передачи в собственность Пермского муниципального округа имущественного комплекса для обеспечения жилищно-коммунальными услугами местных жителей.

О каком поселении Пермского округа идет речь, в сообщении Росимущества не говорится. Чиновники лишь уточняют, что переданный районным властям комплекс состоит из 17 объектов движимого и недвижимого имущества, а также земельного участка. Ранее переданные объекты находились в хозведении ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

По информации «Ъ-Прикамье», имеется в виду комплекс, расположенный между поселками Сылва и Троица. Здесь расположена телевышка ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Имущественный комплекс снабжал водой работников этой вышки.

По заявлению Росимущества, сейчас комплекс будет использоваться администрацией округа для развития системы водоснабжения местных населенных пунктов. Так, на полученном земельном участке планируется размещение трех дополнительных артезианских скважин.