Власти Тюмени приобрели 34 новых автобусов почти за 600 млн рублей

«Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» («ТПАТП №1»), принадлежащее департаменту имущественных отношений администрации Тюмени, закупило 34 новых автобусов за 599,9 млн руб.. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

В срок до 10 декабря 2023 года поставщик, с которым был заключен контракт, поставит «ТПАТП №1» 22 автобуса, работающих на дизельном топливе, и 12 — на газомоторном (метан) топливе.

Согласно данным договора, стоимость одного автобуса на дизельном топливе составляет 18,6 млн руб., на газомоторном топливе - 17,1 млн руб. В числе требований к ЛиАЗам — год выпуска не ранее 2023.

На какие маршруты будут добавлены новые автобусы, неизвестно.

Анастасия Таначева

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