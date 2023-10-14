Во Владивостоке аварийно сел SSJ-100 из-за неисправности двигателя

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), направлявшийся из Владивостока в Читу, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета. Причиной стала неисправность левого двигателя. Пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «Посадка самолета прошла благополучно, пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Лаура Кеффер