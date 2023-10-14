В Челябинске открыли трассу для мотосоревнований

В челябинском автоспортивном комплексе «Трасса 74» открыли площадку для скоростного маневрирования между конусами на мотоцикле (мотоджимхана). Об этом сообщают в администрации города.

Площадка для мотоджимханы стала самой большой в РФ и Европе. Площадь тренировочного поля составляет 1,1 га. Оно покрыто асфальтом с повышенным содержанием битума. Площадка предназначена для соревнований различного уровня.

«На площадке уже провели 16 общегородских открытых тренировок и более 100 индивидуальных занятий по контраварийной подготовке мотоциклистов»,— отметил директор спорткомплекса «Трасса 74» Сергей Ефимов.

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