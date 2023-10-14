Пропавшую тринадцатилетнюю девочку ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пропала тринадцатилетняя Анна Шкуркина. Полиция сообщила, что накануне девочка ушла из дома по ул. Колмогорова и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 155-156 см, волосы светлые, среднего телосложения. Девочка была одета в темно-синие штаны, черную куртку, черные ботинки, розовую шапку. На прогулку взяла школьный рюкзак темного цвета.

Поисками пропавшей девочки занимается полиция. Информацию о возможном местонахождении ребенка просят сообщать по телефонам +7 (343) 356-42-11 (дежурная часть отдела полиции № 11), либо 02 (102 по мобильному).

Анастасия Таначева

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