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В Перми будет создан полноценный музей СВО

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова сообщила, что в Перми на месте выставки «Оружие Победы» планируется создать полноценный музей СВО. Об этом она сообщила в своем телеграмм-канале по итогам встречи с Гавриилом Гордеевым, членом оргкомитета «Пермь-300». Каких-либо деталей проекта министр не озвучила.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее краевые власти сообщали, что в рамках выставки «Оружие Победы» будет создана постоянной действующая экспозиция «Мы защищаем свой родной дом». Она займет дополнительно 250 кв. м. и расскажет посетителям о причинах спецоперации по материалам Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. В экспозиции будут представлены результаты сотрудничества Пермского края с городом Северодонецком (ЛНР). Еще одна часть выставки расскажет о пермских героях СВО – добровольческих батальонах, профессиональных военных, контрактниках и мобилизованных из Прикамья, а также о волонтерах, которые помогают обеспечивать пермяков на фронте всем необходимым.

Выставка «Оружие Победы» открылась на заводе Шпагина 10 июня. Экспозиция посвящена предприятиям оборонно-промышленного комплекса Прикамья и их продукции. Ранее сообщалось, что в бюджете края на 2023 год для продления работы выставки «Оружие Победы» и создания нового павильона «Музей СВО» дополнительно выделено почти 60 млн руб.

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