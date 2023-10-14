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Епархия направила на проект реконструкции Кафедрального собора 24 млн рублей

Стоимость подряда на разработку проекта реконструкции Кафедрального собора составляет 24 млн руб., сообщил «Ъ-Прикамье» секретарь епархиального управления РПЦ Андрей Литовка. Как сообщалось ранее, собственник здания — Пермская епархия заключила договор с ООО «Вайт Хилл» на разработку проекта.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Вайт Хилл» создано в Перми в 2021 году, принадлежит Ольге Мальцевой, имеет лицензию Минкульта РФ на «деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Директором ООО является выходец из Нижегородской области Алексей Макаев, работающий в пермском филиале «Т Плюс». Он совместно с пермскими бизнесменами Никитой Даниловым и Антоном Гайибовым владеет компанией «Проминком», которая арендует у краевого правительства ряд объектов недвижимости, имеющих историческую ценность. «Проминком» обязался привести в нормативный вид, в частности, здание бывшей поликлиники на ул. Пермской, 45.

Алексей Макаев сообщил «Ъ-Прикамье», что проект реконструкции здания Кафедрального собора должен быть готов к концу 2024 года.

Напомним, что здание принадлежит РПЦ и по соглашению с краевыми властями его сейчас покидает Пермская художественная галерея. Экспонаты галереи вывозятся в арендованные места хранения, для галереи ведется строительство нового здания.

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