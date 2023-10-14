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В Ижевске спрос на перевозку стройматериалов вырос на 24% за лето

В столице Удмуртии в июня по август спрос на строительные материалы вырос на 36% в сравнении прошлым годом, а активность в сегменте перевозок строительных материалов — 24%. Об этом сообщает пресс-служба Авито Услуги. Число предложений от компаний стало больше на 61%.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отмечается, что доля предложений по перевозке стройматериалов в Ижевске составляет порядка 23% от всех предложений в категории «Грузоперевозки». Средняя цена за перевозку сыпучих грузов по городу или области начинается от 1,6 тыс. руб. за час работы.

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