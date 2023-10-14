В Челябинске запустят новый трамвайный маршрут

С 16 октября в Челябинске начнет курсировать новый трамвайный маршрут №2. Он свяжет ЧЭМК и областную клиническую больницу. Об этом сообщается в официальном telegram-канале общественного транспорта Челябинской агломерации.

Трамвай будет следовать по улицам Горького, проспекту Победы, Кирова, Труда, Свердловскому проспекту и Блюхера. Интервал движения составит 10-20 минут.

Первый рейс от ЧЭМК будет отправляться в 6:57 в будни и в 7:11 в выходные, от областной больницы — в 6:16 будни и в 6:34 соответственно.

«Последний рейс от ЧЭМК — в 21:47 ежедневно. От областной больницы — в 21:48 будни и в 21:10 в выходные»,— сообщается в telegram-канале.

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