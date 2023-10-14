«Неверно считать, будто вся импортная винная продукция является суррогатом»

Объем поставок импортного вина в Краснодарский край в первом квартале 2023 года вырос на 30% и составил 7,3 млн дал. Об этом на совещании по развитию виноделия рассказал замминистра сельского хозяйства края Владимир Сухомлинов. При этом собственное производство вина на Кубани составило 6 млн дал. Рекордными стали зарубежные поставки игристых и шампанских вин — 1,9 млн дал (без учета стран ЕАЭС). Причины роста поставок импортного вина в регион и сегодняшние тренды на этом рынке объяснила генеральный директор «Шато де Талю» Елена Куркова.



Елена Куркова

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«В увеличении импорта свою роль сыграли несколько факторов. Вспомним аналогичный период 2022 года. В силу внешнеполитических обстоятельств рынок тогда затих. Многие его участники заняли выжидательную позицию, поскольку было непонятно, что будет дальше. Когда стало ясно, какие объемы, и по каким ценам можно ввозить, произошло оживление рынка. Однако начало прошлого года оказалось провальным. Поэтому вполне естественно, что по отношению к низкой базе аналогичного периода 2022 года в первом квартале этого года произошел рост.

Во втором квартале 2023 года правительство увеличило пошлину на ввоз вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. Зная о предстоящем повышении, поставщики и дистрибьюторы стали заранее закупать продукцию, чтобы не иметь проблем в будущем и избежать существенного роста цен на нее.

С другой стороны, российские производители вин тоже увидели интерес к себе со стороны потенциальных партнеров. Произошло крушение стереотипа, будто отечественное — это плохое. Это уже давно не так. Федеральный закон № 468-ФЗ “О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации” позволяет контролировать качество вина и отвечать за него производителям. Но неверно считать, будто и вся импортная винная продукция в последнее время является суррогатом. Импортное вино предполагает разнообразие вкусов, сортов. Контролировать его качество на полках магазинов — задача государства.

Мы со своей стороны стараемся честно конкурировать с импортом. Понимаем, что покупательная способность населения не растет. И, несмотря на большую импортную составляющую в производстве винной продукции, максимально стараемся сдержать рост цен. В этом году стали переходить на прямые контракты с сетями, убирая посредников в виде дистрибьюторов, чтобы предоставлять конечному потребителю хорошие цены на полке. У нас, например, в этом году рост цен был лишь точечно, на отдельные позиции.

Могу сказать, что государство помогает отечественным виноделам. Повышение ставок ввозных таможенных пошлин — один из видов этой помощи. Рынок трансформируется, и эффект от этой трансформации позже мы обязательно увидим.

Как непосредственные участники рынка мы рассматриваем переход на отечественные комплектующие производства, на автоматизацию и цифровизацию отдельных процессов, оптимизируем свои затраты. Сокращаем логистические цепочки. Все это нам позволит сдерживать цены на полке для потребителей».

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