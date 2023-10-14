В Иркутской области обесточены 36 населенных пунктов

Частично или полностью без света остаются 32 населенных пункта в Иркутской области. Под отключение попали 15,6 тыс. жилых домов, в которых проживают больше 61 тыс. человек, в том числе 16,6 тыс. детей. Обесточены 104 социально значимых объекта, передает «Интерфакс» сообщение ГУ МЧС по Иркутской области.

Иркутское управление Гидрометцентра сообщило об ухудшении погодных условий 14 октября. Прогнозируется ветер до 27 м/с, пыльные бури, сильные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах будет снежный накат. На озере Байкал ветер может достигать 45 м/с. Жителей просят учитывать прогноз «при планировании поездок или выходов на акваторию водоемов». 14–16 октября местами по области ожидается высокая пожароопасность лесов.

Леонид Уварчев