Татарстан готовится к опасности

В Пестречинском районе Татарстана, который находится на границе с Казанью и где проживает около 62 тыс. населения, сегодня был объявлен «желтый» уровень террористической опасности. Об этом на специальном заседании муниципальной антитеррористической комиссии сообщил глава района Ильхам Кашапов. Он успокоил коллег, что речь идет об «учебной тренировке». В итоге эвакуацию отработали на лицее в деревне Куюки. Учащиеся и педагоги с задачей чиновников справились на «хорошо». Ранее о необходимости провести учебную эвакуацию «хотя бы одного маленького города или поселка» говорили депутаты Госсовета Татарстана. Будет ли подобная практика продолжена в остальных муниципалитетах республики, в пресс-службе главы региона не сказали.

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Глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов сегодня на внеочередном заседании муниципальной антитеррористической комиссии объявил о «высоком "желтом" уровне террористической опасности» на территории района. Он добавил, что сообщение об этом поступило в 8:00 через единую дежурно-диспетчерскую службу с пометкой «штабная учебная тренировка».

Согласно данным на сайте Национального антитеррористического комитета, на отдельных участках территории Российской Федерации (объектах) могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: а) повышенный («синий») — при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта; б) высокий («желтый») — при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта; в) критический («красный») — при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта. Решение об установлении «синего» и «желтого» уровней принимает председатель антитеррористической комиссии субъекта РФ, «красного» — председатель Национального антитеррористического комитета.

Как сообщила пресс-служба Пестречинского района, в связи с установлением высокого "желтого" уровня террористической опасности «штабная учебная тренировка» прошла в деревне Куюки. Там провели эвакуацию из здания технологического лицея «Алгоритм», где, по данным министерства образования и науки Татарстана, обучаются 2,8 тыс. детей и работают 130 педагогов.

«Всем сотрудникам и учащимся покинуть здание. Для эвакуации используйте аварийные выходы. Сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям учителей»,— было объявлено через громкую связь в лицее. К зданию лицея подогнали машины скорой помощи и ГИБДД, пожарной части, газовой службы, районных электрических сетей, а также школьные микроавтобусы.

Власти района оценили действия учителей и учеников как «хорошо». «В оценке эвакуации приняли участие антитеррористическая комиссия района и оперативная группа в составе ОМВД, Росгвардии и МЧС»,— сказано в сообщении чиновников района.

В пресс-службе района «Ъ-Казань» пояснили, что учения были плановыми, и заверили, что в действительности какой-либо уровень террористической опасности в муниципалитете отсутствует.

В МЧС Татарстана «Ъ-Казань» сообщили, что учения инициировала антитеррористическая комиссия. Информацией о каких-либо тренировках в других районах Татарстана в министерстве не располагают.

В пресс-службе главы республики на вопрос «Ъ-Казань», будут ли проводиться такие учения в остальных муниципалитетах Татарстана, не ответили.

Напомним, 19 октября 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о введении в регионах страны военного положения, а также уровней среднего реагирования, повышенной и базовой готовности. Последний уровень, в частности, был установлен в Татарстане. Он позволяет главе республики Рустаму Минниханову принимать решения об усилении охраны общественного порядка, ввести особый порядок работы и охраны важнейших объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики и другой критической инфраструктуры. В частности, пользуясь такими полномочиями, господин Минниханов запретил использование беспилотников в регионе.

Вопрос о необходимости учебных тренировок населения ранее поднимался на заседании Госсовета Татарстана. «Кто-нибудь видел учебную эвакуацию хотя бы одного маленького города или поселка? Я тоже не видел»,— заявлял депутат фракции КПРФ Альберт Ягудин на сессии в марте этого года. Он сетовал, что «люди до сих пор не слышали сирены». «У нас вообще народ такой, мы все сами такие: пока петух не клюнет, мы особо не разгоняемся. Нам надо привести в порядок всю систему гражданской обороны»,— отреагировал тогда спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

Кирилл Антонов, Полина Петрова