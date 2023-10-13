СКА победил минское «Динамо» в очередном матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо». Матч, состоявшийся вечером 13 октября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК СКА Фото: Пресс-служба ХК СКА

Заброшенными шайбами у армейцев Петербурга отличились Борна Рендулич, Сергей Толчинский и Артем Сергеев. У гостей голы забили Роман Горбунов и Иоаннис Калдис.

Следующую встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ петербуржцы проведут в понедельник, 16 октября, дома против ХК «Адмирал» из Владивостока.

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