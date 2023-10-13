Михаил Евраев поздравил дорожников с профессиональным праздником

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вручил государственные и областные награды передовикам дорожной отрасли перед Днем работника дорожного хозяйства. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На торжественной церемонии наградили более 70 человек. Среди них первый заместитель гендиректора АО «Ярдормост» Юрий Салихов, машинист асфальтоукладчика Сергей Плохов, машинист катка Алексей Тихов, водители Андрей Иванов и Александр Добротин. 12 человек наградили почетной грамотой губернатора за многолетний труд, профессионализм и вклад в развитие дорожной отрасли региона.

«Дороги – по всей социологии, это то, что волнует людей в первую очередь. По этой теме к нам поступает огромное количество обращений – и по сельской местности, и по городам, и мы серьезно за эту проблему взялись. Если раньше у нас было около 300 км отремонтированных дорог за сезон, то в прошлом году мы вышли на 500, в этом – на 700. Это серьезный показатель. Более 17 млрд руб. у нас теперь в дорожном фонде, который раньше составлял около 10 – 12 млрд руб. И конечно, темпы, которые набраны, снижать не будем. Задачи на следующий год такие же серьезные и амбициозные, как и на этот. И через год – тоже»,— подчеркнул Михаил Евраев во время поздравления работников отрасли.

Глава региона отметил, что новые пункты весогабаритного контроля помогут уберечь дороги от разрушений . «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе установили уже пять пунктов, в следующем году их количество увеличат до 20.

Михаил Евраев добавил, что в 2024 году продолжат ремонтировать муниципальные дороги во всех районах и городских округах. Губернатор пообещал, что подрядчики, которые работают качественно и выполняют контракты в срок, будут получать поддержку.

Алла Чижова