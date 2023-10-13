«Яндекс Погода»: 14 октября в Черноземье будет облачно, до +18°

В субботу, 14 октября, на территории большинства регионов Черноземья ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями, среднесуточная температура составит от +16° до +18°, следует из прогноза сервиса «Яндекс Погода».

Прохладнее всего будет в Тамбовской области, где отметка термометра поднимется лишь до +16°. В Липецкой области будет чуть теплее — в среднем, до +17°. В Белгородской, Орловской и Курской областях воздух может прогреться до +18°.

В Воронежской области синоптики в первый день выходных прогнозируют комфортную малооблачную погоду, до +17°.

Сергей Калашников

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