В Геленджике возобновили масштабную реконструкцию сетей канализации

В Геленджике возобновили масштабную реконструкцию канализационных сетей. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в Telegram.

Работы начали одновременно в парке аттракционов, у памятника Воину-победителю, на улице Революционной, в районе пляжа «Тихая гавань», на участках улицы Курзальной и на набережной.

«По улице Новороссийской уложена новая канализационная труба и уже идет процесс восстановления дорожного полотна»,— говорится в сообщении.

Реконструкция продлится до начала курортного сезона в 2024 году. За это время в городе обновят более 5 км канализационных сетей. Движение автотранспорта на улице Новороссийской возобновят до конца октября.

Анастасия Донскова

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