В Ярославле прокуратура организовала проверку из-за обрушения стены дома
В Ярославле прокуратура начала проверку из-за обрушения стены балкона в доме на улице Спасской. В результате обрушения пострадали три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: Прокуратура Ярославской области
Днем в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как кирпичи обрушиваются с дома на стоящие у подъезда машины. На место выезжал прокурор Дзержинского района Ярославля Дмитрий Борисов.
Пострадавшие автомобили
Фото: Прокуратура Ярославской области
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при строительстве и эксплуатации жилого дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в прокуратуре.