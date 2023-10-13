В Ярославле прокуратура организовала проверку из-за обрушения стены дома

В Ярославле прокуратура начала проверку из-за обрушения стены балкона в доме на улице Спасской. В результате обрушения пострадали три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Днем в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как кирпичи обрушиваются с дома на стоящие у подъезда машины. На место выезжал прокурор Дзержинского района Ярославля Дмитрий Борисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавшие автомобили

Фото: Прокуратура Ярославской области Пострадавшие автомобили

Фото: Прокуратура Ярославской области

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при строительстве и эксплуатации жилого дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова