Кубань стала лидером в ЮФО по обороту розничной торговли

Краснодарский край занял первое место среди регионов Южного федерального округа по обороту розничной торговли. Об этом сообщила пресс-служба департамента потребсферы администрации Краснодарского края.

Согласно результатам января-августа 2023 года, показатель в регионе достиг 1,5 трлн руб., что превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Среди всех субъектов РФ Кубань занимает третье место по показателю.

«В целом по России за январь-август 2023 года оборот розничной торговли составил 29,9 трлн рублей, что на 3,7 % больше, чем за январь-август 2022 года»,— говорится в сообщении.

Лидером по РФ стала Москва (4 трлн руб.). Далее следует Московская область (2,4 трлн руб.). Санкт-Петербург (1,4 трлн руб.) занимает четвертое место.

Анастасия Донскова

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