Контрактника осудили на шесть лет за неявку в часть Тюменского гарнизона

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил военного, который проходит службу по контракту к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Военнослужащий во время мобилизации больше месяца не являлся в одну из воинских частей Тюменского гарнизона без уважительной причины. За это его признали виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ (неявка в срок без уважительных причин на службу свыше одного месяца, совершенная в период мобилизации). Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 15 суток.

После провозглашения приговора со всем личным составом воинской части провели профилактическую беседу об уголовной ответственности за совершение преступлений против военной службы в период мобилизации.

Ева Коршунова

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