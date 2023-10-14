Архитектурное решение

Краевые власти начали постепенное объединение регионального института территориального планирования с аналогичным муниципальным учреждением Перми. Теперь их оба возглавляет директор городского института Елена Ермолина. Однако на должности руководителя единого учреждения госпожа Ермолина может задержаться недолго — по данным «Ъ-Прикамье», она считается основным кандидатом на пост главного архитектора региона, который остается вакантным на протяжении последних десяти месяцев. Застройщики считают Елену Ермолину достойным претендентом. По мнению архитекторов, стоит рассмотреть несколько кандидатур, в том числе из других регионов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Директором ГКУ «Институт регионального и городского планирования» (ИРГП), подведомственного министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, назначена Елена Ермолина. По данным «СПАРК-Интерфакс», запись о смене руководителя учреждения была внесена в ЕГРЮЛ 11 октября. В настоящий момент госпожа Ермолина возглавляет также аналогичное учреждение муниципального уровня — МБУ «Институт территориального планирования» (ИТП).

Бывшему замминистра ЖКХ Пермского края Андрею Красникову, который руководил ГКУ с марта этого года в статусе и. о. директора, по данным «Ъ-Прикамье», предложили занять должность заместителя главы института, однако он отказался. Связаться с господином Красниковым не удалось.

Напомним, МБУ «Институт территориального планирования» и ГКУ «Институт регионального и городского планирования» в следующем году планируется объединить в единый центр компетенций, который будет разрабатывать градостроительные документы и концепции по преобразованию и развитию территорий. В сентябре Пермская дума одобрила передачу МБУ в собственность Пермского края.

По словам источника, знакомого с ситуацией, ожидается, что Елена Ермолина какое-то время будет руководить новым единым институтом планирования, а затем может перейти на пост замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности — главного архитектора Пермского края. На замещение этой должности проводится конкурс. По информации собеседника «Ъ-Прикамье», в настоящий момент госпожа Ермолина считается основным кандидатом. Предполагается, что если она победит в конкурсе, то институт планирования возглавит кто-то из ее команды.

В пресс-службе краевого минимущества «Ъ-Прикамье» пояснили, что назначение Елены Ермолиной директором ИРГП связано с готовящимся объединением учреждений. По поводу ее возможного участия в конкурсе на замещение должности главного архитектора региона в министерстве отметили, что точной информацией об этом не владеют, и принимать решение, участвовать или нет, будет сама госпожа Ермолина. Когда планируется объявить конкурс, в минимуществе не уточнили. «Вся информация о дате и времени будет на сайте министерства»,— сообщили в ведомстве.

Елена Ермолина была назначена директором МБУ «Институт территориального планирования» в 2017 году, сменив на этом посту известного пермского архитектора Сергея Шамарина. До этого занимала в учреждении должность заместителя руководителя. Информации о ее образовании и предыдущих местах работы в открытых источника нет. Когда госпожа Ермолина возглавила МБУ, высказывались версии, что она ставленница первого директора учреждения, руководителя проектов бюро MLA+ Андрея Головина, либо кандидат краевого минстроя.

Должность главного архитектора региона с 2021 года занимал Артем Габдрахманов, до этого руководивший ГКУ «Институт регионального и городского планирования». В январе 2023 года господин Габдрахманов возглавил краевой минстрой, сменив на этом посту Андрея Колмогорова. С тех пор пост главного архитектора остается вакантным. Пермское региональное отделение Союза архитекторов России летом выражало обеспокоенность по этому поводу и направляло губернатору Пермского края Дмитрию Махонину письмо с просьбой в ближайшее время организовать процедуру выборов специалиста на эту должность. Тогда в краевом минимуществе сообщали, что дорабатывают конкурсную документацию.

Гендиректор девелоперской компании «Орсо групп» Михаил Бесфамильный оценивает Елену Ермолину как «хорошего профессионала». «Она имеет большой опыт и, что очень важно, умеет объективно доносить свою профессиональную точку зрения. Это значимое качество для главного архитектора, так что Елена Ермолина, на мой взгляд, подходящий специалист для этой должности»,— говорит господин Бесфамильный.

По мнению председателя правления Пермского регионального отделения Союза архитекторов России Виктора Воженникова, несмотря на то что вопрос о назначении главного архитектора Прикамья стоит остро, к выбору кандидата на этот пост нужно подойти очень тщательно и рассмотреть несколько кандидатур. «Даже если не брать другие города региона, то в самой Перми сделано немало градостроительных ошибок — начиная от сокращения парковочных мест на Комсомольском проспекте и заканчивая недочетами нового генплана. Поэтому на должности главного архитектора хочется видеть по-настоящему профессионального человека»,— отмечает господин Воженников.

Он считает, что основными критериями при выборе кандидата на этот пост должны стать профильное архитектурное образование и большой опыт реализации градостроительных проектов. «Не стоит также концентрироваться только на местных кандидатах. На этой должности могут хорошо проявить себя и специалисты из других регионов. Когда дело дойдет до объявления конкурса, нужно активнее о нем рассказывать, в том числе проводить информационную кампанию за пределами Пермского края»,— полагает Виктор Воженников.

Екатерина Артемова