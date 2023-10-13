«Да, такого давно не было»

Глава Пентагона Ллойд Остин обещает одновременно поддерживать и Украину, и Израиль. 13 октября он прибыл в еврейское государство, где провел переговоры с коллегой Йоавом Галантом. Остин назвал Америку самой влиятельной страной в мире, которая способна соблюдать все свои обязательства. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен находится в турне по странам региона. Его главная цель — не допустить разрастания конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что США намерены вернуть влияние на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Израиль продолжают посещать высокие гости. Вслед за госсекретарем США Энтони Блинкеном в страну прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, а также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Будут и другие. Здесь видится украинский опыт — в первую очередь в демонстрации поддержки. Подобное происходит в истории еврейского государства впервые, и это важно подчеркнуть. Впрочем, и подобных ужасных событий тоже никогда не было.

Что касается конкретных заявлений, Остин отметил, что Америка намерена помогать и Украине, и Израилю. Ресурсов на это хватит. Как известно, две авианосных группы уже находятся в непосредственной близости от зоны конфликта.

Об отправке своих военных в Восточное Средиземноморье объявила и Великобритания. Уже принято считать, что это сигнал так называемой третьей стороне, чтобы не вмешивалась. В первую очередь речь идет, конечно же, об Иране и его союзнике «Хезболле», что базируется в Ливане и кое-где в Сирии.

Тем временем Блинкен находится в турне по арабским странам. Цель также понятна: не допустить разрастания конфликта. Вашингтон недвусмысленно намекает на то, что планирует играть главную роль в решении возникшей проблемы. Причем можно предположить, что действовать он собирается не только уговорами, но и, если надо, церемониться не будет. По крайней мере, так можно понять тактику Белого дома.

Президент Джо Байден просил не пробовать испытывать его на прочность. Да, такого давно не было. Судя по всему, сейчас в стане противников это самая обсуждаемая тема: способен коллективный Запад всерьез перейти от слов к делу или нет. Ответить на самом деле очень просто: если не давать повода, то опасаться нечего. В противном случае последствия могут оказаться плачевными, так что лучше не рисковать.

Как бы то ни было, мирный сценарий сейчас явно не просматривается. Переговоры, если они, конечно, понадобятся, возможны лишь после окончания военной операции Израиля в секторе Газа. Задача международных посредников — не допустить разрастания боевых действий, как было сказано выше. Компромиссы возможны, но небольшие.

Если же говорить в целом, приходится вновь повторяться: архитектура мировой безопасности, что сложилась после Второй мировой войны, теперь уже точно полностью разрушена. Хватит ума и сил создать новую и не допустить необратимого сценария — хорошо. Нет — значит нет. Заметен также серьезный раскол между условно богатыми и бедными, Севером и Югом. Неважно, как это называть.

Но также можно обратить внимание на то, что силы зла накопили серьезную материально-техническую базу и явно собираются воплотить намеченное в жизнь. Кто во всем этом виноват? Говорить об этом уже поздно. Расслабились, и это есть негативное следствие сытой и спокойной жизни. В тонусе нужно себя держать, не иначе.

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