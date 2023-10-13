Путин: для бюджета нужен курс доллара чуть пониже, чем сейчас
Президент России Владимир Путин заявил, что для стабильности госбюджета курс доллара должен установиться на более низкой отметке, чем сейчас. Он выразил надежду, что ситуация на валютном рынке изменится в связи с подписанием указа, обязывающего ряд экспортеров продавать валютную выручку.
«Для бюджета нам нужен валютный курс чуть пониже, поэтому и был подписан указ о валютной выручке»,— заявил российский президент в ходе общения с журналистами в Бишкеке.
Глава государства также рассказал, что курс рубля колеблется в том числе потому, что валютная выручка не возвращается в достаточном объеме. Президент считает, что эффект от указа о валютной выручке «будет, и будет существенным».
«Проблема существует, связана она с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего связанных с валютой. На первом этапе мы максимально все разбюрократили, но в силу различных обстоятельств, сейчас не буду их повторять, но наши экономические операторы достаточно быстро справились со всеми проблемами, которые для них пытались создать за рубежом»,— рассказал господин Путин, говоря о текущей ситуации на валютном рынке.
Сегодня, 13 октября, доллар торгуется на Мосбирже на отметке 97,4 руб., курс евро — на уровне 102,4 руб. В начале недели доллар неоднократно пробивал в ходе торгов отметку 100 руб.
11 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вводится обязательная продажа валютной выручки для ограниченного круга компаний. В перечень экспортеров, на которых распространится документ, вошли 43 группы компаний в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
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