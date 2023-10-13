В Пензенской области производство молока выросло на четыре процента

С начала 2023 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий Пензенской области составил 278,5 тыс. т или 104,1% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Поголовье крупного рогатого скота оценивают в 143,5 тыс. голов. Рост год к году составил 1,9%. В ведомстве уточнили, что в прошлом году фермер Раиса Клочкова получила грант для развития молочного производства. По программе «Семейная ферма» предприниматель получила 29,8 млн руб.

Сегодня ферма госпожи Клочковой производит 1,5 тыс. бутылок молока и порядка 500 кг кисломолочной продукции в год.

Дарья Васенина

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