«Тольяттиазот» принял политику в области качества, промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды

Тольятти, 13 октября 2023 г. В ТОАЗе введена в действие обновленная политика в области ключевых международных стандартов менеджмента, способствующих управлению процессами и устойчивому развитию предприятия. Документ содержит информацию о стратегических целях и обязательствах для их реализации. Принятие политики стало этапом подготовки «Тольяттиазота» к внедрению интегрированной системы менеджмента.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Главной целью ПАО «ТОАЗ» в области качества является выпуск безопасной, экологически чистой и конкурентоспособной продукции, отвечающей запросам потребителей. Для ее достижения предусмотрена поэтапная модернизация оборудования и инфраструктуры, а также применение современных технологий.

Ценностный ориентир «Тольяттиазота» в сфере охраны окружающей среды — минимизация углеродного следа предприятия с помощью энергоэффективного производства, снижения водо- и газопотребления. В перспективе — поиск возможности использования в производственных процессах возобновляемых источников энергии.

ТОАЗ последовательно и планомерно реализует программы, направленные на снижение воздействия на экологию региона присутствия. Для этого на предприятии постоянно совершенствуется очистка воздуха и сточных вод, а углекислый газ используется в качестве сырья для производства карбамида и углекислоты.

Еще одна масштабная стратегическая задача «Тольяттиазота» — обеспечение безопасности труда на промплощадке и улучшение условий труда сотрудников.

Елена Ермакова, заместитель главного инженера по качеству ПАО «ТОАЗ»: В новой Политике «Тольяттиазота» отражены требования международных стандартов. Она максимально соответствует требованиям времени и позволяет укрепить доверие клиентов, партнеров и сотрудников. Открытая демонстрация ценностных ориентиров предприятия — базовый принцип устойчивого развития ТОАЗа. Подписание документа является очередным подтверждением готовности к сотрудничеству и предложениям.

Справка о ПАО «ТОАЗ» Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») — одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака в год. ТОАЗ также является одним из крупнейших производителей карбамида в стране, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты, которые пользуются спросом у потребителей на 5 континентах. Миссия «Тольяттиазота» сформулирована как: «Мы заботимся о плодородии и урожайности на благо всего мира». Больше информации о ТОАЗ — на сайте www.toaz.ru и в социальных сетях.

ПАО «Тольяттиазот», ИНН 6320004728