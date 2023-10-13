Свыше 60 занятий по электробезопасности провели инженеры Белгородэнерго в этом году

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» в течение 9 месяцев текущего года провели свыше 60 занятий по профилактике электротравматизма для школьников и студентов средних специальных учебных заведений Белгородской области.

Фото: Белгородэнерго

В ходе профилактических бесед с подрастающим поколением энергетики рассказали о правилах поведения вблизи энергообъектов, разъяснили, почему нельзя забираться на опоры линий электропередачи, подстанции, кровли гаражей с открытой электропроводкой. На таких занятиях ребята узнали о том, чем опасна рыбалка под ЛЭП, необдуманное селфи или граффити на стенах высоковольтных подстанций, о том, что знаки «Стой! Напряжение!», «Не влезай – убьет!» предупреждают о реальной опасности поражения электрическим током.

Особе внимание детей инженеры филиала обратили на ситуации, связанные с непогодой. Сильный ветер может спровоцировать повреждение энергообъектов. Подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 метров категорически запрещено — это риск для жизни! Вокруг такого провода возникает зона «шагового напряжения», и выходить из нее можно только специальным «гусиным шагом».

Если обнаружили оборванный провод, искрение, повреждение опор, изоляторов, незакрытые или поврежденные двери трансформаторных подстанций, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

«Уберечь детей от опасности, сохранить их жизнь и здоровье – наша важнейшая задача. С этой целью мы регулярно проводим занятия для подрастающего поколения, говорим о правилах электробезопасности, рассказываем, как защитить себя, стараемся сделать все, чтобы предотвратить несчастные случаи из-за некорректного обращения с электричеством», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.